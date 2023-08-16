Кубинка, Московская область, 16 августа, 2023, 12:32 — ИА Регнум. В России создали комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов «Тритон» для российских танков. Образец изделия представлен на форуме «Армия-2023».

Софья Сандурская/ТАСС

Отмечается, что комплекс предназначен для подавления каналов управления и передачи данных FPV-дронов. Он работает в четырёх диапазонах частот.

Управление системой также может осуществляться дистанционно с выносного пульта. Электропитание возможно как автономное от аккумулятора, так и от бортовой сети танка.

Как передавало ИА Регнум, в России началось серийное производство разведывательно-ударного тепловизионного комплекса «Блокпост». Об этом сообщили в ходе форума «Армия-2023». Эти системы будут направлены для применения в зону специальной военной операции, причём речь идёт о нескольких тысячах изделий.

Также на форуме была представлена перспективная система контрбатарейной борьбы, созданная на базе комплексов «Пенициллин» и «Планшет-А». Система позволяет обнаруживать на расстоянии до 38 км позиции артиллерии противника, определять их точные координаты, используя автоматизированные средства управления огнём, в кратчайшие сроки обеспечивать их поражение.