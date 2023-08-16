Кишинёв, 16 августа, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Консульство России в Кишинёве возобновит работу после перерыва, связанного с требованием властей Молдавии сократить штат дипломатов на 45 человек. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Консульский отдел посольства России в Республике Молдова возобновляет прием граждан по всем консульским вопросам с 17 августа 2023 года», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МИД Молдавии уведомил российского посла Олега Васнецова о необходимости сокращения персонала посольства РФ до 10 дипломатических работников и 15 работников, отвечающих за административные, технические и другие функции. Таким образом, их численность будет доведена до уровня молдавского посольства в Москве.

В свою очередь, в МИД России заявили, что высылка Кишинёвом российских дипломатов будет иметь последствия в отношениях с Москвой. В МИД также предупредили, что в урезанном составе сотрудники российского посольства в силу объективных обстоятельств не смогут обеспечить должные объёмы и сроки предоставления консульских услуг.