Москва, 16 августа, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Начался первый в этом году звездный сезон проекта «Открой#Моспром». Первые виртуальные путешествия пройдут в последний месяц лета, их проведут артисты, режиссеры и спортсмены, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Марина Федункив на кондитерской фабрике

«Онлайн-формат проекта продолжает набирать популярность. Высокий интерес вызывают виртуальные экскурсии по столичным фабрикам и заводам с участием отечественных артистов, режиссеров, спортсменов и других звездных гостей», — пояснил Овчинский. За время существования проекта прошло более 20 таких выпусков. «В этом году новый сезон звездного «Открой#Моспром» начнется в последний месяц лета, первые экскурсии артисты кино и эстрады проведут по столичному ювелирному заводу «Эстет» и кондитерской фабрике «Красный Октябрь», — добавил он.

Один из выпусков уже доступен в социальных сетях и на сайте проекта. В этом выпуске певица и автор песен Ольга Серябкина вместе с представителями ювелирной компании раскрыла секреты изготовления изделий. Звездная гостья побывала в отделе геммологии, где отбирают и сортируют камни для украшений. Зрителям также рассказали, зачем нагреваются сапфиры, которые потом устанавливают в изделия.

Актриса кино и телевидения Марина Федункив 17 августа посетит одну из московских фабрик по выпуску кондитерских изделий. В этом выпуске участники проекта узнают, откуда конфеты «Птичье молоко» получили такое название, как производится шоколад «Алёнка», а также увидят, как вручную изготавливаются премиальные кондитерские изделия.

В столице активно развивается промышленный туризм. С 2019 года реализуется проект «Открой#Моспром», в рамках которого гости и жители столицы знакомятся с работой промышленных предприятий города. В этом году экскурсии стартовали в марте. Всего у проекта 10 направлений — очные и онлайн-экскурсии, виртуальные туры с участием артистов и спортсменов, квизы, фотовыставки и интерактивные экспозиции, концерты на промплощадках и многое другое.