Москва, 16 августа, 2023, 13:49 — ИА Регнум. В Москве на 78-м году жизни скончался Николай Евлюхин — продюсер известных советских мультфильмов. Ему было 77 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Дарья Антонова ИА Регнум

О его смерти в полицию сообщили родственники. В последнее время Николай проживал вместе со своей дочерью, она помогала отцу справляться с домашними делами.

«В квартире на проспекте Мира в Алексеевском районе Москвы было обнаружено тело 77-летнего мужчины. Причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Евлюхин Николай Михайлович родился 31 августа 1945 года. Он получил образование в Индустриально-педагогическом машиностроительном техникуме и на экономическом факультете ВГИКа. В студенческие годы он проводил экскурсии по ВДНХ СССР и работал в «Союзмультфильме». Николай Михайлович начинал как простой электромонтёр, но был так увлечён мультипликацией, что постепенно дорос до директора съёмочной группы.

В 1982–1985 годах Евлюхин был заместителем директора студии «Диафильм». Он был продюсером известных мультфильмов «Пёс в сапогах», «Чучело-Мяучело», «Приходи на каток», «Девочка и медведь», «Живая игрушка» и многих других. После «Диафильма» Евлюхин руководил службой кинопоказа и кинопрограмм Московского международного кинофестиваля. В 1992–1995 годах Николай Михайлович возглавлял ТОО «Инкино», а с 1995 — руководил отделом кинопоказа ГДМК «Интерфест» Госкино РФ. Николай Михайлович участвовал в организации кинофестивалей «Кинотавр» и «Лики любви».