Москва, 16 августа, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания оказании небезопасных услуг при организации полётов авиакомпанией Red Wings, сообщили 16 августа в СКР.

Егор Алеев/ТАСС

В ведомстве отметили, что работники компании 13 августа приняли решение о выполнении рейса из Антальи в Москву, несмотря на неисправность установки, которая отвечает за кондиционирование и обеспечение запуска двигателей.

На борту воздушного судна находились 406 пассажиров, возникла реальная угроза их жизни и здоровью.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings.

Также сообщалось, что период с 12 по 14 августа пассажиры этой авиакомпании не могли вылететь из аэропортов в ряде стран, им приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях в ожидании вылета. Так, рейс WZ 3062 компании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задержали более чем на сутки. Вылет переносили несколько раз.