Москва, 16 августа, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Нельзя исключать, что в какой-то момент в Финляндии к власти придёт партия, которая попробует вывести эту страну из НАТО, но вероятность этого не очень высока, считает политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее бывший депутат финляндского парламента Ано Туртиайнен заявил, что Финляндия, скорее всего, не очень долго пробудет членом Североатлантического альянса.

Как полагает Бордачёв, этот прогноз имеет очень небольшие шансы сбыться.

«Дело ведь не в НАТО, не в факте формального участия, а в размещении американской военной инфраструктуры. И включении финского оборонного планирования в оборонное планирование НАТО под руководством США. Когда соответствующая инфраструктура появится на территории Финляндии, тогда дёргаться уже будет очень сложно и соскочить будет очень непросто», — сказал Бордачёв.

Он подчеркнул, что на определённом этапе значительная часть населения, может быть, даже большинство, поддерживала вступление Финляндии в НАТО, так как скрытая вражда в отношении России там была довольно высокой.

«И на фоне СВО раскрутить эмоции было просто. С финнами это сработало», — пояснил политолог.

По его мнению, Хельсинки не в полной мере осознает те риски, которые для Финляндии означает вступление в НАТО. Тем более что прошлое правительство, которое принимало решение о вступлении Финляндии в альянс, не видит себя в исторических масштабах.

«Они считают, что сейчас они руководят Финляндией, а через 10 лет будут работать, например, в США, в какой-нибудь корпорации», — заметил Бордачёв.

Андрей Суздальцев, политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ напомнил, что обычно те страны, которые уходят в зону западного влияния, уже не возвращаются обратно.

«Там они попадают под жёсткое наблюдение спецслужб и финансовый контроль. Выбраться уже практически невозможно. Чем-то напоминает прошлые времена — страны, которые переходили под контроль Советского Союза или Китая, в западный мир вернуться уже не могли. И только когда распались Организация Варшавского договора и СССР, тогда они стали перебегать на сторону победителей. Например, страны Прибалтики. Они все были в положении тех, кто проиграл Холодную войну. Но быстренько перебежав на ту сторону, они стали победителями», — рассказал Суздальцев.

Поэтому, по его мнению, никуда Финляндия из НАТО не вырвется. Кроме того, он призвал не забывать, что и Финляндия, и Швеция всегда были с НАТО. Они всегда были на той стороне и всегда активно работали с Североатлантическим альянсом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Туртиайнена, в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России. Кроме того, он считает, что присоединение к Североатлантическому альянсу принесло Финляндии только вред, а у её населения не оказалось возможности открыто выразить свою позицию по этому вопросу.

Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года. Официальное приглашение вступить в Североатлантический альянс Хельсинки получил в конце июня 2022 года, а 3 апреля 2023 года глава финского правительства подписал документ о вступлении его страны в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что этот военный блок не станет размещать на территории Финляндии какие-либо войска без соответствующего запроса с её стороны.

После пополнения Североатлантического альянса Финляндией её отношения с Россией серьёзно ухудшились. Например, Хельсинки выслал девять российских дипломатов и почти полностью заблокировал банковские переводы для обслуживания российского посольства. Москва ответила зеркальными мерами.