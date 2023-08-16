Москва, 16 августа, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Минобороны России сообщило, что США приступили к подготовке новой пандемии путём поиска мутаций вирусов. По данным российского оборонного ведомства, американцы могут проводить полный комплекс военно-прикладных работ с опасными патогенами — компонентами биооружия.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Главенствующую роль в военно-биологической программе военного ведомства будет играть научно-исследовательский институт инфекционных болезней сухопутных войск США, который в настоящее время возглавляет полковник Констанция Дженкинс», — сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ведомство обратило внимание на то, что возбудители болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями от этого являются фармкомпании США.

«Проекты американского военного ведомства направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия — сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций — патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней. При этом прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например COVID-19, птичий грипп, африканская чума свиней, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании», — указал он.

Кроме того, Минобороны указало, что Вашингтон может применить оборонительные биотехнологии в наступательных целях.

Ранее в военном ведомстве сообщали о возможной причастности «Биг Фармы» и Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) к возникновению нового коронавируса.

Кириллов напомнил, что незадолго до первых официальных сообщений о появлении COVID-19 Университет Джонса Хопкинса 18 октября 2019 года провел учения «Ивент-201» в Нью-Йорке, в ходе которых отрабатывались действия при распространении ранее неизвестного коронавируса. По легенде учений, он был передан от летучих мышей человеку.

«Развитие пандемии именно по этому сценарию, а также реализация проектов компании «Эко-Хелс Альянс» ставят вопросы о возможном преднамеренном характере COVID-19 и причастности США к данному инциденту», — сказал генерал.

Ранее в Минобороны России неоднократно отмечали, что военно-биологическая деятельность США представляет угрозу безопасности для мира. Кроме того, после начала спецоперации по защите Донбасса удалось вскрыть целую сеть биолабораторий США на территории Украины. В них изучались опасные патогены. 5 мая Кириллов рассказал об использовании Пентагоном украинских специалистов в области оружия массового поражения. По данным Минобороны, Пентагон через центр на Украине осуществлял программу по усилению вируса птичьего гриппа.

Несколько дней назад кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в интервью признал, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. Он рассказал, что в этом оружии используются методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению. Кеннеди-младший отметил, что в 2001 году США вкладывали много денег в биооружие.