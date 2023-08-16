Одесса, Украина, 16 августа, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Из порта Одессы вышел контейнеровоз с более чем 30 тыс. тонн груза, он стал первым судном, которое воспользовалось открытым Киевом временным коридором в Чёрном море. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в социальной сети.

EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС

«Первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в/из портов Большой Одессы», — написал он, уточнив, что контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы, он следует по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины.

Он добавил, что судно находилось в порту Одессы с 23 февраля 2022 года, в настоящее время оно следует в сторону Босфора с более чем 30 тыс. тонн груза, это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля.

Как передавало ИА Регнум, Украина объявила о временных коридорах в Чёрном море для торговых судов. Как отметили 10 августа в Киеве, речь идёт об идущих в или из портов Одессы, Черноморска и Южного. Украинские власти отметили, что на обозначенных маршрутах сохраняется военная угроза, поэтому проходить по ним могут лишь суда, владельцы и капитаны которых на это официально согласны.

Министерство обороны России после выхода страны из зерновой сделки заявило, что с 20 июля суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве отметили, что страны, чьи флаги располагаются на следующих судах, будут считаться российской стороной вовлечёнными в украинский конфликт. Наряду с этим отдельные морские районы северо-западной и юго-восточной частей международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.

С полуночи 21 июля Украина ввела запрет на судоходство для кораблей, которые заходят в черноморские порты России, они могут быть признаны перевозящими военные грузы объектами.

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о приостановке действия зерновой сделки. Он отметил, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.

Черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. МИД РФ 4 июля 2023 года заявил, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. В МИД также сообщили, что подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза украинского зерна использовались киевским режимом для проведения террористических атак.