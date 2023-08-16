Магадан, 16 августа, 2023, 11:26 — ИА Регнум. 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, был сделан решительный шаг по возвращению и воссоединению одного народа, заявил 16 августа губернатор Магаданской области Сергей Носов на открытии Дальневосточного воспитательно-патриотического форума «PrоДФО: всё для Победы!».

РИА Новости Сергей Носов, губернатор Магаданской области

Он напомнил, что в России никогда не было разделений на украинцев и русских, а обладателей украинских фамилий сегодня в стране больше, чем на самой Украине, и все чувствуют себя одной национальностью — русскими.

«Наконец был сделан решительный шаг в дополнение к 2014 году по возвращению и воссоединению одного народа, одной территории, которая была полита кровью наших предков на протяжении нескольких веков», — сказал глава Магаданской области.

Носов подчеркнул, что не случайно тот подъём, прежде всего эмоциональный, стал проявляться в виде поддержки российских бойцов, добровольцев, участников спецоперации, кадровых военных, которые служили по контракту в действующих частях Министерства обороны.

«Ситуация еще сильнее изменилась, когда наши ребята-колымчане, так же, как и по всей стране, в рамках частичной мобилизации были призваны в ряды вооруженных сил. Я уж не говорю о тех добровольцах, которые уходили «за ленточку», а прямо говоря — на фронт через военкоматы», — добавил глава региона.

Мы своих не бросаем ни в беде, ни в горе — и всегда с ними, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. Ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

После начала специальной военной операции были обнаружены документы, которые свидетельствовали о том, что Киев планировал с согласия и подсказки своих западных хозяев начать карательную операцию, которая должна была привести к жертвам среди жителей Донбасса, заявлял ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.