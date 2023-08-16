Вашингтон, 16 августа, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, владелец социальной сети Х (ранее Twitter) Илон Маск заявил, что руководитель корпорации Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее. Об этом он написал в социальной сети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался. Я предложил его дом в качестве «безопасного места». К сожалению, он путешествовал», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Илон Маск и Марк Цукерберг стали публично обсуждать возможность поединка после того, как в Сети появилось сообщение о разработке корпорацией Цукерберга своего аналога Twitter.

Илон Маск 11 августа сообщил, что договорился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о месте проведения боя. По его словам, поединок должен был состояться «на фоне Древнего Рима», а при трансляции в кадр не должно было попасть ничего из современности.

Цукерберг 13 августа призвал Маска скорее назначить дату поединка или отказаться от этой идеи. Ранее Цукерберг предложил Маску провести поединок 26 августа, однако он пока не ответил на это предложение.