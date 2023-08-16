Махачкала, 16 августа, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Следователи задержали подозреваемого в причастности ко взрыву в пригороде Махачкалы Эльдара Насрулаева, которому в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эльдара Насрулаева задержали, в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения», — сказал собеседник агентства.

Накануне мужчину доставили на допрос. Правоохранители подозревают его в незаконном хранении 100 тонн селитры на складе автосервиса, расположенного неподалёку от одной из АЗС Махачкалы. В результате возгорания в автосервисе и перехода пламени на АЗС произошёл мощный взрыв 15 августа. В результате, по последним данным, погибли 35 человек, известно о 84 пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава Дагестана Сергей Меликов указал, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся возможная помощь.

Глава региона назвал причиной трагедии алчность и жадность: по его словам, некоторые предприниматели пытаются нарушить «все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3826658" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По данным ИА Регнум, хозяин АЗС Ибрагим Шимхалов ранее был судим за реализацию сжиженного углеводородного газа без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.