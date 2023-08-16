Следователи задержали подозреваемого в причастности ко взрыву в Дагестане
Махачкала, 16 августа, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Следователи задержали подозреваемого в причастности ко взрыву в пригороде Махачкалы Эльдара Насрулаева, которому в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики.
«Эльдара Насрулаева задержали, в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения», — сказал собеседник агентства.
Накануне мужчину доставили на допрос. Правоохранители подозревают его в незаконном хранении 100 тонн селитры на складе автосервиса, расположенного неподалёку от одной из АЗС Махачкалы. В результате возгорания в автосервисе и перехода пламени на АЗС произошёл мощный взрыв 15 августа. В результате, по последним данным, погибли 35 человек, известно о 84 пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава Дагестана Сергей Меликов указал, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся возможная помощь.
Глава региона назвал причиной трагедии алчность и жадность: по его словам, некоторые предприниматели пытаются нарушить «все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду».
По данным ИА Регнум, хозяин АЗС Ибрагим Шимхалов ранее был судим за реализацию сжиженного углеводородного газа без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.