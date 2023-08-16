Москва, 16 августа, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Производитель одежды Hugo Boss (Германия) заявил о намерении оставить в России часть бизнеса, сосредоточившись на оптовых поставках. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости.

Сергей Бобылев/ТАСС

Отмечается, что Hugo Boss распродаст оставшиеся в России магазины и переориентирует бизнес на оптовые поставки, о чём свидетельствуют данные отчета за первое полугодие текущего года.

В пресс-службе компании сообщили, что они «пересматривают бизнес-структуру в России и ищут решение, соответствующее бизнес-модели концерна».

Напомним, что в марте прошлого года Hugo Boss временно закрыл свои магазины в России, а также приостановил все розничные операции и онлайн-продажи, однако торговля через оптовые каналы продолжалась.

Как сообщало ИА Регнум, после начала СВО многие иностранные компании приняли решение уйти из России. Также на их решение повлияли и антироссийские санкции. При этом целый ряд компаний продолжил свою деятельность.

В апреле стало известно, что магазины ушедшей из России Inditex, владеющей брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другими, откроются под новыми названиями. Тогда в пресс-службе Минпромторга заявили, что это будут Maag, Dub, Ecru и Vilet. На тот момент все магазины были готовы к запуску.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись. Глава государства также отмечал, что российские компании активно занимают места, освободившиеся после ухода зарубежных предприятий.

Потери из-за отказа от бизнеса в России для иностранных компаний, владеющих розничными потребительскими брендами, могли составить в общей сложности $2 млрд.