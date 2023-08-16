Камчатский край, 16 августа, 2023, 10:34 — ИА Регнум. На Камчатке в столице Корякии Палане впервые появилась волоконно-оптическая линия связи. Теперь Палана подключена к высокоскоростному интернету.

Волоконно-оптическая связь

Проект был сложным — прокладке кабеля мешали паводки, разливавшиеся реки, нужно было учитывать особенности местного рельефа. Теперь этот путь пройден и многие онлайн-услуги становятся доступнее для местных жителей — это и сервисы госуслуг, банков, образовательных платформ и так далее. Кроме того, прокладка линии связи повлияет в том числе и на качество голосовой связи, скорость мобильного интернета.

«Несмотря на сложности проекта, а именно освоения сотен километров сложнейшего рельефа и труднопроходимых болот, работа выполнена успешно», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Параллельно с прокладкой магистрали в Корякии строятся распределительные сети, чтобы охватить максимум домохозяйств технологиями GPON и Wi-Fi. В первую очередь к ним подключают школы, больницы и другие социально важные объекты.

Проект развития связи в удаленных населенных пунктах поддержал президент России Владимир Путин. Развитие Севера и реализация подобных мероприятий находятся под личным контролем главы государства.