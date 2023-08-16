* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 16 августа, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности польской ассоциации «За свободную Россию» (организация, признанная в РФ нежелательной), участники которой вовлекают граждан России в ряды украинских батальонов. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje» (Ассоциация «За свободную Россию»), Польша», — говорится в сообщении.

Отмечается, что идейными вдохновителями данной ассоциации являются Анастасия Сергеева и Мария Хармаст, которые сбежали в Польшу и стали резидентами стран Евросоюза.

Уточняется, что из-за рубежа они вовлекают граждан России в ряды добровольческих батальонов в составе вооруженных сил Украины, а также готовят так называемые «группы сопротивления».

В пресс-службе пояснили, что организация выступает с резкой антироссийской повесткой, Хармаст и Сергеева причисляют себя к «репрессированному» гражданскому обществу, совместно с представителями несистемной оппозиции, уехавшими из России, они устраивают для жителей западных стран театрально-политические акции, которые рассчитаны на привлечение денежных средств и внимания.

Отмечается, что помимо этого организация реализует проекты по идеологической обработке региональных журналистов с целью их участия в пропагандистских кампаниях против России, в том числе для дискредитации деятельности российских дипломатических и консульских учреждений при организации за границей выборов.

«Таким образом своей деятельностью иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje» вмешивается во внутренние дела нашей страны, что в совокупности представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее Генеральная прокуратура признала в России нежелательной деятельность неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей» — организация, признанная в РФ нежелательной). Такое решение она приняла после изучения поступивших материалов. В ведомстве добавили, что целью участников организации был сбор и публикация информации о Вооружённых силах России, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации.

В августе в список нежелательных организаций попали филиалы телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в России иностранным агентом) в Нидерландах и Латвии. Как указали в Минюсте, организации распространяют материалы экстремистских и террористических организаций, а финансирует их признанный иноагентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober (юридическое лицо, зарегистрированное в Нидерландах, иностранное СМИ, выполняющее функции иноагента).