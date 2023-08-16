Москва, 16 августа, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Самые высокие зарплаты пенсионерам предлагают в сферах недвижимости и строительства. Об этом 16 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования сервисов «Работа. ру» и «СберПодбор».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Самые высокие зарплаты для кандидатов старшего возраста предлагают в сфере строительства и недвижимости — 88 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Отмечается, что доход в 70 тыс. рублей доступен тем, кто ищет работу в сфере производства и агропрома. В транспорте и логистике предлагают зарплату в размере 65 тыс. рублей.

Согласно приведённым данным, по вакансиям, не требующим навыков и опыта, будут платить в среднем 45 тыс. рублей. Это касается сферы офисных служб и бизнес-услуг, а также красоты и здоровья.

Также отмечается, что компании, готовые принимать как студентов, так и пенсионеров, могут платить по 40 тыс. рублей. Такую зарплату предлагают в сфере финансов и страхования.

Кроме того, в исследовании говорится, что в сфере торговли зарплата составит 36 тыс. рублей, в IT — 33 тыс., в маркетинге и PR — 32 тыс., в сфере образования и культуры — 30 тыс.

Как ранее сообщало ИА Регнум, доля жителей России со среднемесячным доходом от 100 тыс. рублей увеличилась по итогам 2022 года на 30,6% по сравнению с 2021 годом. Число таких граждан составило 10,9 млн человек, или 7,4% населения.