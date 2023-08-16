Анкара, 16 августа, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Переговоры Анкары и Вашингтона по альтернативам «зерновой сделки» проходили на уровне обсуждений и предложений, в них не было конкретики, Турция продолжает контакты с ООН и Западом для возобновления работы «зерновой сделки», также она находится в постоянном контакте и с Россией. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на участвующий в переговорах источник в Анкаре.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это были предложения со стороны Запада, в частности США. Пока всё было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет», — приводит агентство слова собеседника.

Он также отметил, что Турция прикладывает усилия для возобновления работы черноморской зерновой инициативы, работа ведется со всеми сторонами, страна находится в постоянном контакте и с Россией, добавил источник.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц, сообщила, что после прекращения действия «зерновой сделки» Вашингтон ведёт переговоры с Киевом, Анкарой и другими восточноевропейскими государствам о создании иных маршрутов экспорта украинского зерна.

Заключённую в июле 2022 года зерновую сделку между Россией, Украиной, ООН и Турцией неоднократно продлевали. Летом 2023 года Москва отказалась пролонгировать соглашение и с 18 июля приостановила участие в договорённостях, так как Запад не выполнил условия российской стороны. Другой причиной выхода из сделки стало то, что украинская сторона использовала предоставленные ей коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов.