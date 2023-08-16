Москва, 16 августа, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2023» новейшие средства защиты от высокоточного оружия с радиолокационным и тепловым наведением. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе корпорации.

Максим Блинов/РИА Новости

Как показал боевой опыт, простой дымовой завесы сегодня уже недостаточно, поскольку она не защищает, например, от оружия с тепловизионным прицелом, отметили в корпорации.

Специалисты Ростеха создали линейку шашек для маскировки крупных наземных объектов и гранаты для прикрытия небольших подразделений пехоты.

«Они защищают в том числе от ударов высокоточным оружием с радиолокационным и тепловым наведением», — добавили там.

Как сообщало ИА Регнум, оружейный салон «Армия-2023» проходит в подмосковной Кубинке (парк «Патриот») с 14 по 20 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах заключить на форуме контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. Он также рассказал, что в работе салона примут участие чуть менее 1,5 тыс. предприятий, которые представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.