Марочко рассказал, как ВСУ маскируют огонь тяжёлой западной артиллерии
Марочко: ВСУ маскируют огонь тяжёлой западной артиллерии при помощи «кочующих» миномётов
Луганск, 16 августа, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Украинская армия в ходе контрбатарейной борьбы на севере ЛНР пытается ввести в заблуждение российскую артиллерийскую разведку, прикрывая работу тяжёлых западных орудий при помощи «кочующих» огневых средств на базе пикапов и другой колесной техники. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.
По его словам, на краснолиманском направлении ВСУ увеличили применение «кочующих» огневых средств. Так, на участке Сватово —Кременная фиксируется увеличение на линии боевого соприкосновения «кочующих» огневых средств украинской армии на базе пикапов и на легкобронированной колесной технике, пояснил эксперт.
Он уточнил, что количество подобных огневых средств колеблется от одного до шести автомобилей, в большей степени ВСУ используют миномёты и артиллерийские орудия до 122 мм.
«Противник не только ведёт огонь по нашим позициям, но и своими действиями также пытается ввести в заблуждение нашу артиллерийскую разведку, прикрывая работу тяжёлых западных орудий, находящихся на относительном удалении», — написал Марочко.
Как передавало ИА Регнум, Марочко также сообщил, что ВСУ с каждым днём теряют всё больше военнослужащих на купянском направлении. По его данным, из-за увеличения безуспешных контратак ВСУ на указанном участке фронта в украинских войсках отмечается резкий рост как санитарных, так и безвозвратных потерь. Для возведения оборонительных сооружений украинские силовики привлекают мирных граждан, отметил эксперт. По его словам, на окраинах Купянска украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы, мужчин угрозами заставляют выполнять тяжёлую физическую работу: носить мешки с песком, бревна и другие стройматериалы для постройки фортификационных сооружений.