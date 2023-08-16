Луганск, 16 августа, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Украинская армия в ходе контрбатарейной борьбы на севере ЛНР пытается ввести в заблуждение российскую артиллерийскую разведку, прикрывая работу тяжёлых западных орудий при помощи «кочующих» огневых средств на базе пикапов и другой колесной техники. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Yevhen Lubimov/Global Look Press

По его словам, на краснолиманском направлении ВСУ увеличили применение «кочующих» огневых средств. Так, на участке Сватово —Кременная фиксируется увеличение на линии боевого соприкосновения «кочующих» огневых средств украинской армии на базе пикапов и на легкобронированной колесной технике, пояснил эксперт.

Он уточнил, что количество подобных огневых средств колеблется от одного до шести автомобилей, в большей степени ВСУ используют миномёты и артиллерийские орудия до 122 мм.

«Противник не только ведёт огонь по нашим позициям, но и своими действиями также пытается ввести в заблуждение нашу артиллерийскую разведку, прикрывая работу тяжёлых западных орудий, находящихся на относительном удалении», — написал Марочко.

Как передавало ИА Регнум, Марочко также сообщил, что ВСУ с каждым днём теряют всё больше военнослужащих на купянском направлении. По его данным, из-за увеличения безуспешных контратак ВСУ на указанном участке фронта в украинских войсках отмечается резкий рост как санитарных, так и безвозвратных потерь. Для возведения оборонительных сооружений украинские силовики привлекают мирных граждан, отметил эксперт. По его словам, на окраинах Купянска украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы, мужчин угрозами заставляют выполнять тяжёлую физическую работу: носить мешки с песком, бревна и другие стройматериалы для постройки фортификационных сооружений.