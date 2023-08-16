Брянск, 16 августа, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли село Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил 16 августа глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры, оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 августа Богомаз сообщил, что украинская диверсионная группа попыталась прорваться на территорию Брянской области в районе села Курковичи. В результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия, он доставлен в районную больницу.

Ранее стало известно, что число мирных жителей, раненных при обстреле ВСУ Горловки в ДНР увеличилось до трёх человек. До этого киевские войска обстреляли и разрушили штаб гуманитарной помощи в Алёшках в Херсонской области. В результате обстрела нет пострадавших.