Норильск, Красноярский край, 16 августа, 2023, 09:11 — ИА Регнум. В Норильске загорелось неэксплуатируемое здание и гараж, площадь пожара составила порядка 1200 кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Кадр из видео

Утром 16 августа спасатели получили информацию о загорании неэксплутируемого здания и металлического гаража.

По предварительной информации, площадь пожара составила 1200 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали.

Отмечается, что по тревоге были подняты 38 огнеборцев, которые задействовали 13 единиц техники, помощь спасателям оказывает тяжёлая техника, при помощи которой осуществляется разбор тяжёлых конструкции. Пожарные также применяют автолестницу, с её помощью они проливают конструкции с высоты.

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Как передавало ИА Регнум, поздно вечером 14 августа стало известно о взрыве в Кумторкалинском районе Махачкалы, в здании автосервиса «Нафта» неподалёку от торгового центра. В дальнейшем огонь перекинулся на расположенную рядом автозаправочную станцию. Сообщалось о том, что загорелось не меньше десятка машин. По последним данным, трагедия унесла жизни 35 человек.

У поступивших в больницы раненых отмечались ожоги и травмы от стёкол и разлетевшихся от взрыва конструкций, сообщил глава республики Сергей Меликов. Следствие рассматривает несколько версий взрыва в Махачкале, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками