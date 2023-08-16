Луганск, 16 августа, 2023, 08:41 — ИА Регнум. ВСУ с каждым днём теряют всё больше военнослужащих на купянском направлении, сообщил 16 августа военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На купянском направлении идет рост безвозвратных потерь в вооруженных формированиях Украины», — сказал он РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

По его данным, из-за увеличения безуспешных контратак ВСУ на указанном участке фронта в украинских войсках отмечается резкий рост как санитарных, так и безвозвратных потерь.

Из-за нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь у ВСУ на купянском направлении начало приближаться к 50%, заключил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ на фоне продвижения российской армии возводят фортификационные сооружения для обороны на окраинах Купянска Харьковской области, используя тактику «живого щита». Кроме того, в селе Кучеровка под Купянском во дворе частного дома украинские военные расположили взвод одного из подразделений, там же активно оборудуется опорный пункт, а вблизи другого жилого дома ВСУ сделали капонир для бронетехники, заявил ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.