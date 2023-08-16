Цинциннати, США, 16 августа, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл финну Эмилю Руусувуори в матче второго круга турнира ATP в Цинциннати (США).

Александар Джорович/РИА Новости Российский теннисист Андрей Рублёв

Встреча завершилась со счетом 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3) в пользу финского спортсмена.

В третьем круге Руусувуори сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Николас Джарри (Чили).

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рублёв стал победителем турнира в шведском Бостаде.

В финале он одержал победу над представителем Норвегии, четвёртой ракеткой мира Капером Руудом. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:0.