Хельсинки, 16 августа, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО. Такое мнение высказал бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен в рамках Московской конференции по международной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России», — приводит РИА Новости его слова.

Бывший депутат обратил внимание на то, что присоединение к НАТО принесло государству лишь вред, при этом у граждан не было возможности открыто выразить свою позицию по этому вопросу.

«Они не могли рисковать и показать свое недовольство. Пропаганда работала таким образом, что казалось, что все хотели этого присоединения, и был нанесён большой вред», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля 2023 года Финляндия вошла в состав НАТО, став 31-м участником военного альянса. После этого отношения Москвы и Хельсинки осложнились. В частности, финские власти выслали девять российских дипломатов и почти полностью заблокировали банковские переводы для обслуживания российского посольства. Москва предприняла симметричные меры.

Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, Россию поразило, как быстро Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета ради вхождения в НАТО. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что Североатлантический альянс хочет осваивать территорию Швеции и Финляндии, также планирует развернуть инфраструктуру у границ России. Лавров добавил, что Москва знает, какие меры в связи с этим нужно принимать и реализовать для обеспечения безопасности.

Министр обороны Сергей Шойгу 9 августа заявил, что угрозы безопасности России с западных направлений за последнее время кратно выросли. Вступление Финляндии в НАТО, а также возможное присоединение к альянсу Швеции ухудшили ситуацию с безопасностью, отметил министр.