Купянск, Украина, 16 августа, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Для возведения оборонительных сооружений украинские силовики привлекают мирных граждан, сообщил со ссылкой на собственные источники военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На окраинах Купянска украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы. Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжёлую физическую работу: носить мешки с песком, бревна и другие стройматериалы для постройки фортификационных сооружений», — сказал он РИА Новости.

В работах задействованы также женщины. Им приходится наполнять мешки, натягивать маскировочные сети и выполнять другие мелкие хозяйственные работы, добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ на фоне продвижения российской армии возводят фортификационные сооружения для обороны на окраинах Купянска Харьковской области, используя тактику «живого щита». Кроме того, в селе Кучеровка под Купянском во дворе частного дома украинские военные расположили взвод одного из подразделений, там же активно оборудуется опорный пункт, а вблизи другого жилого дома ВСУ сделали капонир для бронетехники, заявил ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.