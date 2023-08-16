Ангарск, Иркутская область, 16 августа, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Силовики в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении задержанного жителя Ангарска, подозреваемого в сборе данных для разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Андрей Стенин Сотрудник ФСБ при обыске

Как пояснили в ведомстве, работник одного из производственных предприятий Иркутской области собрал информацию, в том числе фотоматериалы о состоянии промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю Главного управления разведки министерства обороны Украины.

«Следственным отделом УФСБ России по Иркутской области возбуждено уголовное дело за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в отношении 23-летнего жителя Ангарска», — добавили следователи.

Кроме того, установлено, что ранее задержанный по заданию спецслужбы распространял листовки, «дискредитирующие использование Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и её граждан».

Как сообщало ИА Регнум, Федеральная служба безопасности показала видео с задержанием и признательными показаниями задержанного в Крыму агента СБУ.

На кадрах задержанный говорит, что украинская разведка завербовала его, когда он ездил к родственнице. На границе к нему подошёл незнакомец и предложил сотрудничество. Куратор с ним связывался по телефону один раз в месяц. С началом спецоперации контакты участились.

Так, СБУ давала задания по отслеживанию военных грузов, которые следовали по железной дороге через территорию Крыма. Мужчина также отправлял видео со сбитыми беспилотниками.