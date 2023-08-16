Майами, США, 16 августа, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Следовавший из США в Чили самолёт авиакомпании Latam, совершил экстренную посадку в Панаме из-за плохого самочувствия одного из пилотов. Несмотря на оказанную помощь, он умер, сообщил авиаперевозчик.

Lars_Nissen_Photoart Посадка самолета

«Были предприняты все необходимые по протоколу безопасности действия для спасения жизни пилота, однако после приземления и оказания помощи на месте, к сожалению, пилот умер», — говорится в заявлении компании.

При этом причина плохого самочувствия пилота не называется. Известно, что погибший проработал в авикомпании 25 лет.

На сайте радиостанция Biobio говорится, что пилот был командиром воздушного судна.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября 2022 года самолёт, следовавший из Новокузнецка (Кемеровская область) в Санкт-Петербург, экстренно приземлился на запасной аэропорт в Омске. Причиной стало плохое самочувствие командира воздушного судна. Посадка прошла благополучно, пострадавших не было. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пилот скончался.