Новый, 539-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами объектов в Калужской области. Она была осуществлена рано утром, 16 апреля, известили в Минобороны. Там же отметили, что все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены российскими средствами ПВО.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Разрушений и пострадавших нет», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Тем временем на краснолиманском направлении группировки войск «Центр» отбили четыре атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества, уничтожив около 70 украинских боевиков.

Командование киевской армией отправило на передовую последнее крупное подразделение, которое было в резерве у ВСУ, — 82-ю десантно-штурмовую бригаду, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, речь идёт о двух тысячах солдат, направленных в бои близ Работино в Запорожской области. В распоряжении данной бригады, по словам, Экса, находится боевая техника Marder и Stryker, а также танки Challenger-2.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.