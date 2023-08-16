Вашингтон, 16 августа, 2023, 06:38 — ИА Регнум. В штате Джорджия, США, в офисе шерифа округа, где бывшему главе Белого дома Дональду Трампу выдвинули четвертое обвинение, заявили, что ждут прихода экс-президента и других фигурантов дел в местную тюрьму в Фултоне. Об этом сообщает CNN.

Palácio do Planalto Трамп

Шериф сказал изданию, что все 19 фигурантов, упомянутых в обвинительном заключении, будут оформлены в тюрьму на улице Райс округа Фултон. Их ждут с явкой в любое время суток.

Прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом: помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп пообещал 21 августа представить детальный доклад о фальсификации итогов президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году.

Тем временем 15 августа в американском штате Джорджия большое жюри предъявило обвинения Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на результаты выборов 2020 года.

Всего обвинения в отношении Трампа включают 13 пунктов, в том числе в нарушении закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательстве к нарушению присяги госслужащим, заговоре с целью подлога и подаче ложных документов.