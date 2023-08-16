Пикалёво, Ленинградская область, 16 августа, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Рядом с городом Пикалёво в Ленинградской области нашли в пакете однодневного ребёнка, сообщило 16 августа РЕН ТВ.

Pixabay.com Младенец

Живого младенца госпитализировали, личности родителей малыша устанавливаются.

Только что рождённого ребёнка бросили на улице. Младенца обнаружили в пакете на территории садового товарищества «Металлург».

Ранее ИА Регнум передавало, как ранним утром 1 августа во дворе жилого дома на улице Победы, 75, в Комсомольске-на-Амуре в коляске обнаружили малыша без сопровождения взрослых. На вид мальчику не больше шести месяцев. Врачи осмотрели его, с ним всё в порядке, он не был истощён или болен. Коляску с младенцем, насквозь промокшую под дождём, увидели сотрудники магазина «Луч». Ребёнок не плакал, сосал соску. Ведутся поиски родных младенца, проводится прокурорская проверка.

1 февраля в комнате для кормления детской городской поликлиники № 48 в Москве медсёстры нашли новорождённую девочку. Младенец был там совершенно один, и отыскать его родителей медикам не удалось. Тогда они сообщили об этом в полицию. К поискам родственников ребёнка подключились правоохранительные органы. Через несколько часов мать девочки удалось найти и опросить. Ею оказалась 42-летняя жительница Одинцово.