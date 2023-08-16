Москва, 16 августа, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Украинские военные выдохлись на соледарском направлении и в основном имитируют атаки. Бойцы казачьего добровольческого батальона «С. К. И. Ф.» в составе бригады «Терек» Казачьего войска Донецкой Народной Республики начали подготовку для наступления. Об этом ТАСС рассказал один из офицеров батальона с позывным Варяг.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Боец сравнил ситуации на передовой весной и сейчас. По его словам, «в мае достаточно серьезное было противостояние. К августу уже видно, что они выдыхаются, больше имитация».

Варяг заверил, что «все готовы, ждут команду к наступлению».

Об усталости солдат ВСУ на соледарском направлении рассказал и замкомандира батальона «С. К. И. Ф.» с позывным Аркон.

«Сейчас попытки есть нечасто — примерно раз в сутки противник пытается прорваться на наших рубежах, откатывается, дальше снова начинает работать минометами», — пояснил Аркон, добавив, что вылазки делают малые группы пехоты — пять-шесть человек, которые стараются выйти на дистанцию броска гранаты, проверить реакцию на нападение.

«Поскольку у нас постоянная бдительность, постоянное внимание, появляются тепловизоры, приборы ночного видения, то мы пресекаем», — заверил боец.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ рассказали о работе группировки войск «Центр» в зоне спецоперации. Бойцы отбили в районе Серебрянского лесничества четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожили около 70 украинских боевиков.

На Украине в ночь на 16 августа серия взрывов прогремела в Одесской области.