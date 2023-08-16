Москва, 16 августа, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии уничтожили в зоне спецоперации четыре опорных пункта и несколько единиц автомобильной техники ВСУ с боевиками, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«При поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожены бронеавтомобиль, БМП, четыре опорных пункта, поражены скопления живой силы противника», — отметил он.

У Старомайорского ликвидированы несколько единиц автомобильной техники с боевиками. Миномётным огнём были поражены две разведгруппы ВСУ северо-западнее Приютного, добавил Чехов.

Кроме того, на одном из участков южнодонецкого направления командир артиллерийского взвода мотострелковой бригады группировки старший лейтенант Марат Осанов в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению объектов противника. Под непрерывным огневым воздействием ВСУ удалось вывести из строя два артиллерийских орудия украинцев, а также уничтожить расчёт автоматического станкового гранатомёта и более десяти националистов, заключил начальник пресс-центра группировки войск «Восток».

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Как сообщало ИА Регнум, силами группировки войск «Центр» в зоне спецоперации отбиты в районе Серебрянского лесничества четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожено около 70 украинских боевиков. Огнём самоходной гаубичной батареи артиллерийского полка поражено орудие Д-30. Средствами ПВО сбит дрон типа Mugin-3.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс написал, что командование киевской армией отправило на передовую 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это последнее крупное подразделение, которое было в резерве у ВСУ. Боевики уже вступили в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины. Если ВС РФ в Работино смогут удержать свои позиции и выдержат «временный всплеск украинского наступления», то русские могут нанести сильный удар по украинским войскам, предположил журналист.