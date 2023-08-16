Киев, 16 августа, 2023, 05:41 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 16 августа серия взрывов прогремела в Одесской области, написало издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Сообщается, что взрывы были слышны в Измаиле и Рени. Подробности инцидента не приводятся. Информации о характере взрывов, повреждениях и пострадавших также нет.

Как сообщало ИА Регнум, украинская диверсионная группа попыталась 15 августа прорваться на территорию Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Командование киевской армией отправило на передовую 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это последнее крупное подразделение, которое было в резерве у ВСУ. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.