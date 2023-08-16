На Украине сообщили о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области
«Страна»: в Одесской области в Измаиле и Рени прогремели взрывы
Киев, 16 августа, 2023, 05:41 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 16 августа серия взрывов прогремела в Одесской области, написало издание «Страна».
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
Сообщается, что взрывы были слышны в Измаиле и Рени. Подробности инцидента не приводятся. Информации о характере взрывов, повреждениях и пострадавших также нет.
Как сообщало ИА Регнум, украинская диверсионная группа попыталась 15 августа прорваться на территорию Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Командование киевской армией отправило на передовую 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это последнее крупное подразделение, которое было в резерве у ВСУ. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.