ВС России на краснолиманском направлении уничтожили до 70 боевиков
ВС РФ отбили на краснолиманском направлении 4 атаки ВСУ и уничтожили до 70 боевиков
Москва, 16 августа, 2023, 05:32 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали о работе группировки войск «Центр» в зоне спецоперации. Бойцы отбили в районе Серебрянского лесничества четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожили около 70 украинских боевиков. Об успешной операции сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Также российские военные разбили боевую машину пехоты и бронированный автомобиль.
Александр Савчук добавил, что огнём самоходной гаубичной батареи артиллерийского полка поражено орудие Д-30. Средствами ПВО сбит дрон типа Mugin-3.
«Штурмовой и армейской авиацией по противнику нанесены ракетные удары в районах Серебрянского лесничества и Червоной Дибровы», — добавил офицер.
Как сообщало ИА Регнум, командование киевской армией отправило на передовую 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это последнее крупное подразделение, которое было в резерве у ВСУ.
82-я десантно-штурмовая бригада насчитывает 2 тыс. солдат, в её составе также боевая техника Marder и Stryker, танки Challenger-2.
В зоне боевых действий российские спецподразделения применяют крупнокалиберные штурмовые автоматы.
Подразделения, эксплуатирующие крупнокалиберное оружие в боевых действиях, высоко оценили его применение. Замечаний по указанным образцам от спецназа не поступало, добавили в холдинге.