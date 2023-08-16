Москва, 16 августа, 2023, 05:32 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали о работе группировки войск «Центр» в зоне спецоперации. Бойцы отбили в районе Серебрянского лесничества четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожили около 70 украинских боевиков. Об успешной операции сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Также российские военные разбили боевую машину пехоты и бронированный автомобиль.

Александр Савчук добавил, что огнём самоходной гаубичной батареи артиллерийского полка поражено орудие Д-30. Средствами ПВО сбит дрон типа Mugin-3.

«Штурмовой и армейской авиацией по противнику нанесены ракетные удары в районах Серебрянского лесничества и Червоной Дибровы», — добавил офицер.

Как сообщало ИА Регнум, командование киевской армией отправило на передовую 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это последнее крупное подразделение, которое было в резерве у ВСУ.

82-я десантно-штурмовая бригада насчитывает 2 тыс. солдат, в её составе также боевая техника Marder и Stryker, танки Challenger-2.

В зоне боевых действий российские спецподразделения применяют крупнокалиберные штурмовые автоматы.

Подразделения, эксплуатирующие крупнокалиберное оружие в боевых действиях, высоко оценили его применение. Замечаний по указанным образцам от спецназа не поступало, добавили в холдинге.