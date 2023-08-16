Абуджа, 16 августа, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в отношении Нигера необходимо сохранить, заявил на встрече с главой МИД Габона Эрманом Иммонго председатель сообщества и президент Нигерии Бола Тинубу.

US Army Africa Войска ЭКОВАС

«Мы работаем, чтобы не усугублять проблему. У нас есть благонамеренные люди, которые вмешались. Я понимаю страх нашего народа перед любой формой военных действий. Мы работаем над сохранением санкций в силе и строго следуем им», — цитирует Тинубу издание Vanguard.

Ранее ECOWAS приостановил финансовую помощь Нигеру. Также было объявлено о запрете на передвижение и замораживании активов участников мятежа, членов их семей и всех согласными с ними лиц. Между странами сообщества и Нигером закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции.

Как сообщало ИА Регнум, по информации телеканала Al Jazeera, лидер мятежников в Нигере генерал Абдурахман Тчиани согласился на переговоры с ЭКОВАС. Назначенный премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн подтвердил, что новое руководство Нигера «с оптимизмом» ожидает начала переговоров с группой ECOWAS. Тчиани пояснил, что переворот был задуман из лучших побуждений и заговорщики нанесли удар, чтобы предотвратить неминуемую угрозу, которая затронула бы как Нигерию, так и Нигер.

Военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Гвардия заблокировала президента страны Мохаммеда Базума с женой и сыном в резиденции и объявила о его свержении. На внеочередном саммите в Абудже 10 августа ЭКОВАС приняло решение о подготовке к развертыванию резервных сил организации, которые могли бы осуществить вооружённое вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого президента. В свою очередь, нигерские военные выразили готовность дать отпор любому иностранному вмешательству. 11 августа ЭКОВАС перенесло на неопределенный срок встречу глав генштабов государств, входящих в сообщество. На мероприятии намеревались обсудить дальнейшие планы по активации и развёртыванию резервных сил организации.