Владивосток, 16 августа, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Во Владивостоке полиция задержала находящегося в международном розыске гражданина Азербайджана, обвиняемого в хранении 1 кг метамфетамина. О проведённой операции сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

El-massa.com Интерпол

Розыск обвиняемого инициировали правоохранители Азербайджана.

Ранее велось расследование, было возбуждено уголовное дело, но обвиняемому удалось скрыться и покинуть Азербайджан.

32-летний мужчина добрался до Владивостока, где и был задержан сотрудниками управления уголовного розыска и отделения Национального центрального бюро Интерпола УМВД Приморья.

«Решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан», — добавили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина, который находился в розыске по линии Интерпола за убийство в Чехии по неосторожности под воздействием наркотических веществ.

Во Владивостоке правоохранители разыскали гражданку Австрии, пропавшую из Вены осенью 2022 года и объявленную в международный розыск. У девушки было ещё и российское гражданство. Со слов беглянки, она решила приехать к родственникам во Владивосток.