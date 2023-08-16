Владивосток, 16 августа, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Во Владивостоке продолжается расследование уголовного дело по факту осквернения российских флагов на месте захоронения погибших участников спецоперации. Полиция объявила вознаграждение в 200 тыс. рублей за информацию о причастных к надругательству. Об этом сообщили в УМВД Приморского края.

Tony Webster Вандал

Вандалы на Аллее героев на Морском кладбище на могилах погибших были ночью 3 июля. Неизвестные разрезали 38 российских флага, разбросали венки.

«Полиция Приморского края выплатит денежного вознаграждения в размере 200 тыс. рублей тому, кто окажет помощь в раскрытии преступления», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, после осквернения символов воинской славы в Ставропольском крае было возбуждено уголовное дело.

5 мая на аллее Славы городского парка города Нефтекумска двое мужчин осквернили объект культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы». Действия мужчин заметил местный житель, который сделал им замечание и обратился в полицию.

В мае в Горловке (ДНР) местный житель разбил мемориал, посвящённый погибшим в результате обстрелов ВСУ жителям города. Вандала задержали. Мэр Горловки Иван Приходько сравнил задержанного с укронацистами, которые стремятся лишить народ памяти.