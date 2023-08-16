Лондон, 16 августа, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Подготовленный британской разведслужбой MI6 диверсионно-карательный отряд украинских боевиков планируют отправить в Африку во второй половине августа судном из порта Измаил, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

Zh.wikipedia.org Украинские боевики

Командиром подразделения боевиков, подготовленных для диверсий в Африке, назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук. Ранее он участвовал в операциях MI6 в Зимбабве.

Пращук родом из Винницкой области Украины. Он закончил Харьковский экономико-правовой университет по специальности «правоведение» и Национальную академию госуправления при президенте Украины.

В 2014–2016 годах в качестве командира диверсионно-разведывательной группы Пращук принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. В 2015 году он поступил на службу в 73-й морской центр специального назначения, до 2017 года служил в ГУР. В Зимбабве Пращука привлекали к участию в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки.

В 2019 году после увольнения в запас он избирался в Верховную раду Украины 9-го созыва от политической партии Владимира Зеленского «Слуга народа». К 24 февраля 2022 года числился в офицерском резерве ГУР.

Ранее ИА Регнум передавало, что диверсионно-карательный отряд из числа украинских боевиков подготовлен британской разведслужбой MI6 для противостоянию сотрудничеству стран Африки и России. В формировании отряда из 100 боевиков с опытом работы на «восточном фронте» помогали служба безопасности и главное управление разведки минобороны Украины.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что западные инструкторы обучают солдат ВСУ по методикам, которые абсолютно непригодны для тех условий, в которых разворачивается украинский конфликт. Некачественное обучение, по мнению аналитика, объясняется тем, что США и их союзники не вели военных действий с более-менее равноценным противником, по крайней мере с окончания Вьетнамской войны. И научить кого бы то ни было они не могут. У них нет подобного опыта — им самим не на ком было учиться.

В Африке растёт сопротивление диктату западных стран и Соединённых Штатов, заявил спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.

Издание American Thinker признало, что большая часть стран в Южном полушарии встала на сторону России в ситуации с украинским кризисом, и Западу пора это признать.

Россия намерена и дальше помогать развитию Африканского континента и предоставлять торговые преференции. Об этом 28 июля на пленарной сессии саммита Россия ― Африка заявил президент Владимир Путин.