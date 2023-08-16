Пхеньян, 16 августа, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Американский солдат Трэвис Кинг, который в июле самовольно пересёк демаркационную линию со стороны КНДР и был взят под стражу, намеревается просить убежища там или в третьей стране. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Отмечается, что в ходе расследования беглец признался, что «питал антипатию к нечеловеческому унижению, расовой дискриминации» в армии США и решил перейти в КНДР.

Кинг также заявил, что «разочаровался в несправедливом американском обществе и хочет просить убежища».

Расследование о незаконном пересечении границы продолжается.

При этом, Пентагон по-прежнему настаивает на возвращении Трэвиса Кинга в США.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащего армии США обвиняют в жестоком убийстве супруги и сокрытии улик в Анкоридже на Аляске.

21-летний молодой человек убил свою супругу, с которой они поженились за полгода до трагедии. Предварительно установлено, что убийство произошло через 45 минут после возвращения с празднования дня рождения военнослужащего. Затем молодой человек спрятал тело супруги, а знакомым рассказал, что она не вернулась с работы.

Тело погибшей было найдено с помощью дрона, убийца спрятал его в ливневой канализации. Отмечается, что убитая, как и её супруг, являлась военнослужащей армии США.