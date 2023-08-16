Лондон, 16 августа, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Диверсионно-карательный отряд из числа украинских боевиков подготовлен британской разведслужбой MI6 для противостоянию сотрудничеству стран Африки и России, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

Иван Шилов REGNUM Боевик

«Задачей подготовленного британскими спецслужбами украинского подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией», — сказал он.

В формировании отряда из 100 боевиков с опытом работы на «восточном фронте» помогали служба безопасности и главное управление разведки минобороны Украины, добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, из документа датского посольства в Киеве стало известно, что военную подготовку украинских боевиков на базе «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в России) проводили инструкторы НАТО из Дании и Великобритании. Вашингтон признал организацию неонацистской, из-за этого ей отказали в американском финансировании, но обнаруженные документы говорят о прямом вовлечении сил НАТО в тренировку националистических вооружённых формирований ещё до начала российской спецоперации — в 2021 году.

Военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала президента страны Мохаммеда Базума с женой и сыном в резиденции и объявила о его свержении.

Евросоюз готовит введение индивидуальных санкций против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки по «восстановлению демократии» в республике.

Запад требует возвращения к демократии в Нигере почти любыми средствами, при этом в 2014 году он почти проигнорировал смещение легитимной власти на Украине, заявил 15 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.