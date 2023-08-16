Москва, 16 августа, 2023, 03:38 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие три дня прогнозируется повышение температуры воздуха до плюс 28-31 градуса. Об это ТАСС рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

В Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16 августа температура будет 26-28 градусов, 17 августа — 27-29 градусов, а 18-го уже — 29-31 градус.

Специалист пояснил, что такой температурный фон на 4-6 градусов выше климатической нормы. При этом тепло придёт не надолго — в выходные заметно похолодает, прогнозируются кратковременные дожди, температура опустится до 25 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, аномальную жару в 2023 году связали с извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаи в Полинезии.

Масштабы извержения подводного вулкана в январе 2022 года были настолько велики, что в стратосферу попало беспрецедентное количество водяного пара, а также диоксид серы и вулканический пепел. Учёные отметили, что пепловая спираль поднялась на 39 километров. Это, как считают специалисты, могло привести к сильному потеплению.

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.