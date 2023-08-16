Вашингтон, 16 августа, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Американская группа The Killers после скандала на своём концерте в Грузии из-за приглашенного на сцену барабанщика из России и призыва к братству с русскими, написала пост в соцсетях с извинениями и пояснениями ситуации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена

Солист The Killers Брэндон Флауэрс заверил, что музыканты «не хотели никого расстраивать», приглашение на сцену ударника из толпы — это давняя традиция.

«Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются «братьями и сестрами», может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения», — написано в сообщении группы.

Как сообщало ИА Регнум, солист американской рок-группы The Killers Брэндон Флауэрс на своём концерте в Грузии в Батуми пригласил на сцену российского барабанщика, несмотря на дикий протест местных зрителей.

Фронтмен призвал «зрителей к братству с русскими». Посыл музыканта не оценили, кто-то покинул концерт, кто-то продолжал выкрикивать нецензурные послания.