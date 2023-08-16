Рига, 16 августа, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Сотрудников государственной пограничной службы Латвии вызывают из отпусков для усиления на белорусской границе из-за растущего потока мигрантов, сообщило погранведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«С 15 августа государственная пограничная служба проводит дополнительную мобилизацию пограничников на службу для усиления охраны внешней государственной границы», — уточнили в ведомстве.

Решение принято по причине растущего числа мигрантов, пытающихся проникнуть в Латвию со стороны Белоруссии. Только за сутки 14 августа выявили 96 попыток незаконного пересечения границы.

Сотрудникам госпогранслужбы прекратили предоставлять ежегодные отпуска, а находящихся на отдыхе специалистов отзывают из отпусков. Дополнительная поддержка запрошена у госполиции и вооружённых сил Латвии.

Как сообщало ИА Регнум, с 11 августа Латвия усилит контроль на границе с Белоруссией и в граничащих с Белоруссией регионах. Это касается Даугавпилса, Лудзенского, Краславского и Аугшдаугавского уездов. Решение связывают с резко участившимися случаями незаконного проникновения в республику. С 1 января по 7 августа 2023 года латвийские пограничники зарегистрировали 5461 такой случай.

В начале июля Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на границе с Белоруссией. Ответственность за обострение обстановки на границе и возникшие там очереди Минск возложил на Вильнюс.