Москва, 16 августа, 2023, 03:02 — ИА Регнум. В Раменское в 02:30 16 августа прилетел самолёт Ил-76 МЧС России, на борту которого находятся 16 человек, пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом сообщили в министерстве.

МЧС России Спецрейс Ил-76 МЧС России

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Спецборт приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.

Всех пострадавших в результате ЧП в Дагестане доставят в федеральные клиники и лечебные учреждения Москвы. Пациентов сопровождают медики Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Среди прибывших в Москву пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане есть трое детей.

В МЧС отметили, что состояние всех пациентов удовлетворительное и не пострадало при перелёте. Шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Спецборт МЧС России вылетел накануне из Дагестана.

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Как сообщало ИА Регнум, в больницах и клиниках Дагестана на вечер 15 августа оставались 47 пострадавших при взрыве на АЗС.

Одиннадцать человек днем 15 августа были выписаны из республиканской клинической больницы и направлены на амбулаторное лечение.

Два человека погибли среди родственников заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева в результате взрыва на АЗС в Махачкале.

Вечером 14 августа в здании СТО в Махачкале при производстве работ произошло возгорание. Пламя перекинулось на соседнее здание АЗС, произошёл взрыв. Десятки человек пострадали, 35 погибли. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следствие рассматривает несколько версий взрыва в Махачкале, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.