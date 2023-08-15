Лондон, 16 августа, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Сыгравший пастуха в сериале «Игра престолов» британский актёр Даррен Кент умер в возрасте 36 лет, сообщило агентство Carey Dodd Associates.

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«Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьёй в это трудное время. Покойся с миром, мой друг», — говорится на странице издания в соцсети X (бывшая Twitter).

Известно, что Кент скончался после продолжительной болезни в пятницу, 11 августа. Актёр страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.

Роль в картине «Подземелья и драконы: Честь среди воров» стала одной из последних работ Кента. В его фильмографии насчитывается более 40 картин.