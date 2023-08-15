Бастрыкин поручил завести уголовное дело против авиакомпании Red Wings
Бастрыкин поручил завести дело на Red Wings после задержки рейсов из Антальи
Москва, 16 августа, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 15 августа поручил завести дело против авиакомпании Red Wings по факту ненадлежащего оказания услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале СКР.
Поручение завести на авиаперевозчика уголовное дело дано руководителю Западного МСУТ СК РФ Сергею Выменцу.
Как сообщало ИА Регнум, авиарейс WZ 3062 компании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задержали более чем на сутки в Турции. Вылет из Антальи в екатеринбургский аэропорт Кольцово переносили несколько раз. Пассажиров за это время успели несколько раз заселить и выселить из гостиницы. Причиной задержки рейса из Антальи стала техническая неисправность самолётов.
Росавиация рекомендовала Red Wings оперативно провести консультации с другими отечественными авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов.