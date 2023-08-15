Москва, 16 августа, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 15 августа поручил завести дело против авиакомпании Red Wings по факту ненадлежащего оказания услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале СКР.

Anna Zvereva Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings

Поручение завести на авиаперевозчика уголовное дело дано руководителю Западного МСУТ СК РФ Сергею Выменцу.

Как сообщало ИА Регнум, авиарейс WZ 3062 компании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задержали более чем на сутки в Турции. Вылет из Антальи в екатеринбургский аэропорт Кольцово переносили несколько раз. Пассажиров за это время успели несколько раз заселить и выселить из гостиницы. Причиной задержки рейса из Антальи стала техническая неисправность самолётов.

Росавиация рекомендовала Red Wings оперативно провести консультации с другими отечественными авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов.