Вашингтон, 16 августа, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Пост от имени президента США Джо Байдена появился на личной странице в соцсети X (бывшая Twitter) пресс-секретаря американского лидера Карин Жан-Пьер. Через полчаса он был удалён. В журнале Washington Examiner успели сохранить скриншот опубликованного поста.

The White House Карин Жан-Пьер

«Инвестировать в Америку — значит инвестировать во всю Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны», — говорилось в публикации.

В издании отметили, что скриншоты опубликовали и другие пользователи платформы. Одновременно с публикацией в аккаунте Байдена было заявлено об инвестициях для ветроэнергетики в США в размере $3 млрд.

В ноябре 2023 года главе Белого дома исполнится 81 год.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер с усмешкой ответила на вопрос журналиста о том, может ли президент США Джо Байден провести брифинг, посвящённый его здоровью, и откровенно поговорить с представителями СМИ на эту тему.

В апреле Карин Жан-Пьер обвинила республиканцев в неисполнении задач в интересах американского народа. Отвечая в ходе брифинга на вопрос о том, сможет ли Байден в случае победы на выборах в 2024 году доработать до конца свой срок, пресс-секретарь сказала, что это решать самому президенту.