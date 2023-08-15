Москва, 16 августа, 2023, 01:59 — ИА Регнум. К полной отмене визового режима с Россией готов Иран, для этого должностные лица должны принять соответствующие решения, заявил в интервью газете «Известия» посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

По его словам, безвизовый режим должен дать дополнительный стимул развитию взаимного туризма. Тегеран и Москва находятся в самом начале пути реализации этого соглашения. Отмена виз позволит гражданам Ирана и России свободно посещать друг друга. После того, как должностные лица примут соответствующие меры их утвердят и переведут в практическую плоскость, добавил посол.

Формально соглашение между Ираном и Россией о безвизовых групповых турпоездках заработало с 1 августа. У россиян особо нет информации о возможностях Ирана. Тем не менее жителей РФ рады пригласить в страну в зимний период. Множество островов, тёплый климат, редкие животные и растения, тысячелетняя история Ирана будут интересны для россиян, уверен Джалали.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 августа иностранцы могут получить единую электронную визу, действующую на территории всей России. Список из 52 стран планируют расширить. Безвизовый туристический обмен между Россией, Китаем и Ираном запущен с 1 августа. Поездки возможны на 15 дней в составе групп от пяти до 50 человек.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил 10 августа, что Россия предложила Индии запустить безвизовые групповые туристические поездки. Перед туристической отраслью стоит задача вернуться к доковидным показателям въездного турпотока и заполнить пространство, освободившееся от недружественных стран, отметил глава минэкономразвития.