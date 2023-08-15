Батуми, Грузия, 16 августа, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Солист американской рок-группы The Killers Брэндон Флауэрс на своём концерте в Грузии в Батуми пригласил на сцену российского барабанщика, несмотря на дикий протест местных зрителей. Фрагмент этого момента попал в соцсети.

Giorgi Nakashidze Батуми

Фронтмен призвал «зрителей к братству с русскими». Посыл музыканта не оценили, кто-то покинул концерт, кто-то продолжал выкрикивать нецензурные послания.

Исполнитель, игнорируя негативный настрой зрителей, ещё раз попытался призвать «к братству».

Он спросил: «Разве я не ваш брат, будучи из Америки?»

Как сообщало ИА Регнум, заслуженный артист России, певец и рок-музыкант Александр Маршал дал в зоне спецоперации концерт для раненых бойцов. Музыкант уже не раз бывал с концертами в Донбассе. Артист отмечал, что для него является честью выступать перед участниками спецоперации.

Активисты регионального отделения организации «Русская Община» в ХМАО пообещали сделать всё возможное, чтобы не допустить проведение концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, который запланирован на октябрь в Сургуте.