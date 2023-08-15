Триполи, 16 августа, 2023, 01:24 — ИА Регнум. В Триполи количество погибших в ходе столкновений вооружённых группировок возросло до 27 человек, сообщил Центр неотложной медицинской помощи и поддержки при министерстве здравоохранения правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

«В результате вооружённых столкновений в Триполи 27 человек погибли, 106 были ранены», — уточнили в Центре.

Кроме того, из-за столкновений в ливийской столице были эвакуированы 134 семьи.

Вечером 14 августа ливийские СМИ писали, что в южных пригородах Триполи вспыхнули столкновения между 444-й бригадой, которая является подразделением в составе военного округа Триполи и подчиняется ПНЕ Ливии, и входящими в состав МВД «Силами сдерживания» (RADA).

Причиной столкновения, по данным СМИ, стало задержание командира 444-й бригады Махмуда Хамзы в аэропорту Митига силами RADA.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи обратился к России и странам Африки за помощью в выводе всех иностранных войск с территории страны.

Президент России Владимир Путин заявил о важности подлинного национального единства в Ливии и призвал не допустить превращения страны в зону столкновений третьих стран. Российский лидер добавил, что Москва понимает все сложности этого процесса и будет способствовать позитивному направлению взаимодействия всех сил самой Ливии.

В сентябре 2022 года не менее пяти человек погибли в ходе столкновений в городе Завийя на западе Ливии, расположенном в 45 километрах от ливийской столицы Триполи. Столкновения проходили между вооружёнными группировками. В ходе боев в городе пострадали гражданские жилые дома, а также автомобили. Ранения получили не менее 13 человек.