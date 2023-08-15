Махачкала, 16 августа, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Жители столицы Дагестана перекрыли движение на одной из центральных улиц города из-за проблем с энергоснабжением, сообщили 15 августа в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«В связи с перекрытием улицы жителями проспекта Петра I в Махачкале по поручению председателя правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова на место для встречи с гражданами направлены первый замминистра энергетики и тарифов РД Динислам Иманмурзаев и руководство Махачкалинских Горэлектросетей», — говорится в Telegram-канале правительства.

Представить предложения по урегулированию проблемы на данном участке улицы поручено министерству энергетики и тарифов Республики Дагестан.

Главу региона Сергея Меликова проинформировали о произошедшем.

В мэрии города добавили, что жильцы нескольких домов жалуются на скачки напряжения. В связи с этим было принято решение, что Махачкалинские горэлектросети устранят проблему и заменят ветхие сети.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2021 года жители Махачкалы перекрывали улицу Амет-Хана-Султана после того, как остались без газа из-за ЧП, произошедшего 22 ноября. Тогда в двухэтажном доме прогремел взрыв газа, после которого дом обрушился и возник пожар. Погиб мужчина, получили ожоги и травмы четверо членов его семьи, в том числе дети. Не дождавшись обещанной подачи газа, люди вышли на улицу, перекрыв движение автомашин. С решившимися на протестную акцию гражданами встретились власти города.